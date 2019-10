Osnabrück (dpa/lni) - Zwei Menschen sind bei einem Brand in einer Wohnung in Osnabrück verletzt worden. Das Feuer war am Mittwochabend in der Wohnung im ersten Geschoss eines Hauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Ein Mann und eine Frau kamen ins Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer konnte am frühen Donnerstagmorgen gelöscht werden.