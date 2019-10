Osnabrück (dpa/lni) - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Osnabrück sind vier Menschen leicht verletzt worden. Es handele sich um zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers sei noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.