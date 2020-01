Osnabrück (dpa/lni) - Die Brandstiftung an der Tür des historischen Rathauses in Osnabrück vom vergangenen Sommer hat ein juristisches Nachspiel. Wie das Landgericht Osnabrück am Mittwoch mitteilte, beginnt nächste Woche ein Prozess gegen einen 47-Jährigen. Allerdings geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann wegen einer psychischen Störung schuldunfähig war, sie will ihn dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung unterbringen lassen.

Der Mann soll am 5. Juli 2019 nachts eine mit Benzin gefüllte Bierdose gegen die Eingangstür des Osnabrücker Rathauses geworfen haben. Weil einem Zeugen das Feuer frühzeitig auffiel, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Der Sachschaden betrug 2500 Euro.

Seit November 2018 soll der 47-Jährige noch drei weitere Brände gelegt oder es versucht haben, unter anderem in einem Wohn- und Geschäftshaus, wo ein Sachschaden von rund 20 000 Euro entstanden sei. Im April vergangenen Jahres soll er auch eine benzingefüllte brennende Flasche in den Eingangsbereich eines Krankenhauses geworfen haben, es entstand aber nur 500 Euro Sachschaden.