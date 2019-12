Gebäude mit Schnapsbrennerei in Oberkirch abgebrannt

Oberkirch (dpa/lby) - Ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude ist in Oberkirch (Ortenaukreis) komplett niedergebrannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Schaden von rund 250 000 Euro, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte. Das Feuer war am Montagabend ausgebrochen. Das Gebäude und die darin befindliche Schnapsbrennerei wurden komplett zerstört. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar.