Ein Toter bei Hausbrand in Obererbach

Obererbach (dpa/lrs) - Ein Mensch ist bei einem Hausbrand in Obererbach (Kreis Altenkirchen) ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, wie die Polizeidirektion Neuwied/Rhein mitteilte. Ein 80-Jähriger starb bei dem Brand, ein weiterer Bewohner konnte sich noch selber retten. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar, das Haus war nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.