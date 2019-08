Oberaudorf (dpa/lby) - Bei einem Brand zweiter Häuser bei Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) ist ein geschätzter Schaden von Dreimillionen Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache am Freitagabend in einem Neubau aus. Die Flammen griffen anschließend auf einen weiteren Neubau über. Die beiden Häuser brannten komplett nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Samstagmorgen an. Beide Wohnhäuser standen kurz vor der Fertigstellung und waren demnach noch unbewohnt, verletzt wurde niemand.