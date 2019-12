Nürnberg (dpa/lby) - Eine Lagerhalle ist am Sonntagmorgen in Nürnberg abgebrannt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Millionenhöhe. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Bevölkerung aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bekämpfte den Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus dem Dach der Lagerhalle. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Sonntagmittag noch immer an. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.