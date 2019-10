Nürnberg (dpa/lby) - Acht Menschen sind in Nürnberg vor einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerettet worden. Im Keller des Hauses hatte am Mittwochabend Mobiliar gebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Weil sich der Rauch daraufhin im gesamten Treppenhaus ausbreitete, mussten die Bewohner über Drehleitern gerettet werden, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Nach den Löscharbeiten durften die Bewohner, darunter vier Kinder, wieder zurück in ihre Wohnungen. Keiner wurde demnach durch den Brand schwerwiegend verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.