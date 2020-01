Nürnberg (dpa/lby) - In der Nürnberger Südstadt ist es zu einem tödlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach dem Löschen des Feuers fanden die Einsatzkräfte eine Leiche in der Erdgeschosswohnung, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Samstagabend hatte die Wohnung bereits in Vollbrand gestanden. Weitere Bewohner des fünfstöckigen Hauses wurden mit einer Drehleiter gerettet. Sieben Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Drei Bewohner wurden vor Ort vom Notarzt behandelt. Die Erdgeschosswohnung brannte völlig aus, auch die darüberliegende Wohnung ist zunächst nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.