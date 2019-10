Northeim (dpa/lni) - Bei einem Feuer in einer Klinik in Northeim ist am Mittwochmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Der Brand sei aus bisher unbekannten Gründen in einem Patientenzimmer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der 54-jährige Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Zimmer gerettet. Zwei Pflegekräfte wurden durch den Rauch leicht verletzt. Die gesamte betroffene Station mit 56 Patienten wurde evakuiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Das betroffene Stockwerk wurde entlüftet.