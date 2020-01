Nordhausen (dpa/th) - Drei Frauen sind bei einem Kellerbrand in Nordhausen verletzt worden, eine davon schwer. Aus zunächst ungeklärten Gründen brach am Montagabend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. 28 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, sechs davon wurden mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht.