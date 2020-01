Nordhausen (dpa/th) - Nach einem Feuer in einem Hotel in Nordhausen sind ein 35-Jähriger und seine acht Jahre alte Tochter im Krankenhaus behandelt worden. Bei beiden habe der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestanden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Brand war demnach in den frühen Morgenstunden im Gastraum des Restaurants ausgebrochen. Insgesamt zwölf Gäste verließen das Hotel selbstständig. Nach ersten Erkenntnissen werde von einem technischen Defekt ausgegangen, eine Straftat könne ausgeschlossen werden, sagte die Sprecherin. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.