Nordharz (dpa/sa) - In einer Recycling-Anlage in der Gemeinde Nordharz (Landkreis Harz) sind mehrere große Berge Grün- und Baumschnittreste in Brand geraten. Wie das Feuer in der Nacht zum Sonntag entstand, ist noch nicht geklärt, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung versuchten, die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Die Brandherde waren aber schwer zugänglich, das Material musste mit schwerer Technik auseinander gezogen werden. Zudem bildete sich gewaltiger Qualm, weil die Bio-Reste zum Teil feucht waren. Der Teil des Recycling-Hofes, in dem Kunststoffe gelagert werden, war laut Polizei nicht betroffen.