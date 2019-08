Nonnweiler (dpa/lrs) - Bei einem Großbrand im saarländischen Nonnweiler (Landkreis St. Wendel) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend auf einem unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Drei Gebäude und eine Scheune standen auch am Morgen noch in Flammen. Bei der Rettung zweier Kühe habe sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Ein weiterer Feuerwehrmann und ein Journalist hätten durch einen platzenden Feuerwehrschlauch leichte Verletzungen erlitten, sagte der Polizeisprecher.