Dachstuhl in Flammen: Zwei Verletzte in Klinik

Niederfell (dpa/lrs) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses sind in Niederfell (Landkreis Mayen-Koblenz) zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstagabend der Dachstuhl des Hauses in Flammen aufgegangen. Ein Jugendlicher und ein 53 Jahre alter Mann erlitten Rauchvergiftungen, als sie sich in Sicherheit brachten. Sie kamen nach Koblenz in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 150 000 Euro. Die Brandursache stand noch nicht fest.