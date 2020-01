Neuwied (dpa/lrs) - Der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neuwieder Innenstadt am Dienstag ist durch einen technischen Defekt in der Stromverteilung verursacht worden. Dies hätten die gemeinsam mit einem Sachverständigen durchgeführten Ermittlungen ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Schaden werde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Bei dem Feuer war eine Wohnung komplett ausgebrannt, das gesamte Haus kann vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, verletzt wurde niemand.