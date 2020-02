Neustadt (dpa/lhe) - Sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt (Landkreis Marburg-Biedenkopf) verletzt worden. Die Feuerwehr habe den Brand noch in der Nacht auf Freitag löschen können, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelhessen. Nachbarn und Bewohner hatten zuvor mehrere Notrufe abgesetzt. Die Verletzten kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Zunächst hatte nach Angaben der Polizei das Erdgeschoss Feuer gefangen. Die Ursache und die Höhe des Schadens waren am frühen Morgen noch unklar. Das Wohnhaus ist erst einmal unbewohnbar. Zuvor hatte "Hit Radio FFH" über den Brand berichtet.

