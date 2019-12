Neuried (dpa/lsw) - Ein Wohnhausbrand in Neuried (Ortenaukreis) hat einen Schaden von etwa 200 000 Euro verursacht. Der Brand wurde am frühen Morgen von Nachbarn gemeldet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr brachte die zwei Bewohner in Sicherheit. Sie blieben demnach unverletzt. Das Haus wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Sachverständiger soll diese nun klären, hieß es.