Neumünster (dpa/lno) - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster hat am Donnerstag so schweren Schaden angerichtet, dass das Gebäude vorübergehend nicht bewohnt werden kann. Das Feuer war am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei berichtete. Das Haus und benachbarte Gebäude wurden evakuiert. Der Bewohner der Dachgeschosswohnung war nicht zu Hause, als es zu brennen begann. Die Bewohner des Hauses kamen bei Freunden und Bekannten unter. Über die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.