Neukirchen/Erzgebirge (dpa/sn) - Bei einem Brand eines Wohnhauses in Neukirchen (Erzgebirgskreis) sind acht Menschen leicht verletzt worden. Die Flammen waren in den oberen Stockwerken ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei Chemnitz am Montag sagte. Die Feuerwehr löschte den Brand am Sonntagabend. Sechs Hausbewohner und zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.