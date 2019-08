Neuenbürg (dpa/lsw) - Wegen eines Feuers im Nordschwarzwald ist die Strecke der Enztalbahn am Dienstagmorgen gesperrt worden. Die Böschung an den Bahngleisen bei Neuenbürg (Enzkreis) und Bäume brennen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Wohnhäuser befinden sich demnach keine in der Nähe. Die Größe des Brands war zunächst unbekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften das Feuer. Dabei sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden, sagte der Sprecher. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.