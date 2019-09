Neubrandenburg (dpa/mv) - Nach dem Brand eines Geschäftsgebäudes in Neubrandenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das ergebe sich aus ersten Untersuchungen eines Gutachters, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Neubrandenburg sagte. Ob das Feuer im Norden der Stadt fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde, sollen weitere Analysen ergeben. Das Gebäude mit einer Grundfläche von 350 Quadratmetern und Sitz mehrerer Firmen war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrannt. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 350 000 Euro. Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf umliegende Gebäude verhindern. Ein Augenzeuge habe die Helfer kurz vor Mitternacht über den Notruf alarmiert. Verletzte gab es nicht.