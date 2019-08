Artikel per E-Mail versenden

Neckargemünd (dpa/lsw) - Nicht weit hatten es die Einsatzkräfte in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis), als auf dem Feuerwehrgelände selbst zwei Autos in Flammen standen. Es werde wegen Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach werden die beiden Fahrzeuge für Löschübungen verwendet. Weil die Einsatzkräfte nach jeder Trainingseinheit entsprechende Vorkehrungen treffen, werde eine Selbstentzündung ausgeschlossen, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Das Feuerwehrgelände ist nach Polizeiangaben nicht abgesperrt. Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr üblich, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nacht zum Samstag keine Einsatzkräfte vor Ort. Einmal aus den Betten zur Wache geklingelt, konnten die Freiwilligen aber ohne weiter fahren zu müssen die beiden in Vollbrand stehenden Autos schnell löschen.

Die Übungsfahrzeuge sind laut Polizei quasi wertlos. Die Flammen hatten den Angaben zufolge allerdings einen nahegelegenden Zaun und eine Ampel beschädigt.