Münster (dpa/lnw) - Bei einem Wohnungsbrand in Münster ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Vormittag zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wolbeck gerufen, weil Rauch und Brandgeruch aus einer Wohnung kamen. In der Wohnung fanden sie die Leiche der Bewohnerin. Die Feuerwehr vermutete, dass es einige Stunden zuvor einen Schwelbrand gegeben hatte, der bei Betreten der Wohnung bereits erloschen war. Die Brandursache und weitere Details waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.