Kellerbrand in Hotel: vier Hotelgäste in Krankenhaus

München (dpa/lby) - In einem Hotel in München mussten sich am frühen Samstagmorgen 24 Menschen wegen eines Kellerbrandes in Sicherheit bringen. Vier Hotelgäste wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr München am Samstag sagte. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 02.30 Uhr ausgebrochen. 100 Einsatzkräfte konnten den Brand bis gegen 05.00 Uhr löschen. Der Schaden ist laut Feuerwehr erheblich. Er könne aber noch nicht beziffert werden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei München hat Ermittlungen aufgenommen.