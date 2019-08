Kellerbrand in Hotel: sechs Hotelgäste in Krankenhaus

München (dpa/lby) - In einem Hotel in München mussten sich am frühen Samstagmorgen 31 Menschen wegen eines Saunabrandes im Keller in Sicherheit bringen. Sechs Hotelgäste wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr München am Samstag sagte. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 02.30 Uhr ausgebrochen.