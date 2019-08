München (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in München sind 14 Menschen von der Feuerwehr gerettet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen mehrere Bewohner an den Fenstern und schrien nach Hilfe, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Mehrere Passanten versuchten derweil, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen.