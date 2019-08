Moritzburg (dpa/sn) - In Moritzburg (Landkreis Meißen) ist ein Mann bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie es aus dem Lagezentrum der Dresdner Polizei hieß, war der Brand am Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Steinbach ausgebrochen. Ein 93-Jähriger starb durch das Feuer. Zu den genauen Todesumständen war zunächst nichts Näheres bekannt. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache werde noch ermittelt, hieß es.