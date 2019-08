Mönchengladbach (dpa) - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Mönchengladbach ist ein Patient ums Leben gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Bett des 51-Jährigen in Flammen, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Man müsse davon ausgehen, dass der Patient in seinem Bett geraucht habe, sagte ein Polizeisprecher. Der bettlägerige Mann sei Raucher gewesen. Experten hätten außerdem festgestellt, dass der Brandherd in dessen Bett gewesen sei.