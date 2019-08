Chemnitz (dpa/sn) - In einer Recyclingfirma in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) hat es in der Nacht zum Sonntag in einer Lagerhalle gebrannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer nach ersten Erkenntnissen während der Nachtschicht in einem Haufen mit Plastikmüll aus. Verletzt wurde demnach niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen noch an. Es sei zunächst schwierig gewesen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, so der Sprecher. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten.