Mittweida (dpa/sn) - Der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses in Mittweida in Mittelsachsen ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Auch ein benachbartes Haus sei geringfügig in Mitleidenschaft gezogen worden. Dessen Bewohner wurden in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.