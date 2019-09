Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem Feuer in einer Wohnung in Frankfurt mit einem Toten ist die Brandursache weiterhin unklar. Auch die Ursache und der Zeitpunkt des Todes des 43-jährigen Bewohners müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer in seiner Wohnung im ersten Geschoss eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Nied war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Sein Bruder barg ihn gemeinsam mit einem weiteren Zeugen aus der Wohnung ins Treppenhaus und versuchte vergeblich, den 43-Jährigen zu reanimieren.

Beide Helfer erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Höhe des Schadens wird auf 50 000 Euro geschätzt.