Meuselwitz (dpa/th) - Bei einem Wohnungsbrand in Meuselwitz (Altenburger Land) ist ein Schaden in Höhe von 50 000 Euro entstanden. Das Feuer war laut einem Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am späten Sonntagnachmittag in einem Reihenhaus ausgebrochen. Die Ursache sei noch unklar, hieß es am Montagmorgen. Eine 41 Jahre alte Anwohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.