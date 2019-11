Mengerskirchen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Brand mit zwei toten Kindern im mittelhessischen Mengerskirchen laufen Hilfsaktionen für die Familie an. Die Gemeinde will ein Spendenkonto einrichten. "Die ersten Hilfen und Versorgungen wurden bereits organisiert", teilte die Kommune mit. "Weitere vielfältige Unterstützungsangebote sind bereits eingegangen."

Die Ursachenforschung für den Brand gestaltet sich unterdessen schwierig. Ein abschließendes Ergebnis werde vermutlich erst in einigen Wochen vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Wiesbaden. Bei dem Feuer in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde im Kreis Limburg-Weilburg waren am Dienstag zwei vier und zehn Jahre alte Mädchen gestorben. Ihre Eltern und der fünf Jahre alte Bruder konnten sich retten.

Das Gebäude wurde nach Angaben der Polizeisprecherin schwer beschädigt und gilt als einsturzgefährdet. Ehe ein Brandermittler mit der Arbeit beginnen könne, müsse geprüft werden, ob und wie das Haus betreten werden kann.