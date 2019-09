Melle (dpa/lni) - Auf einem Bauernhof in Melle (Landkreis Osnabrück) ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Scheune stehe dort komplett in Flammen, sagte ein Polizeisprecher. Menschen und Tiere seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Gefahr. Damit die Einsatzkräfte an die Flammen kommen konnten, wurden die Wände der Scheune mit einem Bagger abgerissen. Wegen der Löscharbeiten war eine angrenzende Landesstraße in beide Richtungen gesperrt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar.