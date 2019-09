Melchow (dpa/bb) - Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Melchow (Barnim) sind menschliche Knochen gefunden worden. Bislang konnten sie aber noch nicht zugeordnet werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen sagte. Nach dem Feuer in der Nacht zu Mittwoch wurden eine 48-Jährige und ein 56-Jähriger vermisst. Die Wahrscheinlichkeit ist laut Polizei hoch, dass sie in dem Haus gestorben sind. Ein 57-Jähriger wurde demnach von der Feuerwehr gerettet. Alle drei sind Bewohner des Hauses. Kinder sollen nicht in dem Gebäude gewesen sein.

Die Feuerwehr war um kurz nach Mitternacht alarmiert worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Kriminaltechniker und Polizeibeamte untersuchten das abgebrannte Gebäude am Mittwoch.