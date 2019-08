Marne (dpa/lno) - Ein Feuer in der Innenstadt von Marne im Kreis Dithmarschen hat am Montag hohen Schaden verursacht. Der Brand brach aus zunächst unbekannter Ursache in einem Juweliergeschäft in einer engen Gasse aus. Wegen der verschachtelten Gebäudestrukturen mit Hinterhöfen gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, wie Ole Kröger vom Kreisfeuerwehrverband am Dienstag sagte.