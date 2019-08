Brand in Juweliergeschäft: Großeinsatz in Marner Innenstadt

Dithmarschen (dpa/lno) - In der Innenstadt von Marne (Kreis Dithmarschen) ist am Montag ein Feuer in einem Juweliergeschäft ausgebrochen. Sechs Feuerwehren waren im Löscheinsatz, wie die Polizei berichtete. Die enge Bebauung, eine starke Rauchentwicklung und die sowieso schon hohen Außentemperaturen machten den Einsatzkräften zu schaffen. Die mehr als hundert Helfer bekämpften das Feuer unter einem massiven Atemschutzeinsatz. "Wir können sagen, dass wir den Brand im Griff haben", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Ursache war zunächst unklar.