Marbach (dpa/lsw) - Wegen des Verdachts der Brandstiftung in einer Asylbewerberunterkunft in Marbach (Kreis Ludwigsburg) am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. In seinem Zimmer war der Brand mutmaßlich ausgebrochen, wie die Ermittler mitteilten. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand einer der Wohncontainer bereits in Flammen. Daraufhin wurde die gesamte Unterkunft geräumt. Die Feuerwehr war mit 75 Kräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten etwa fünf Stunden. Die Polizei brachte den Verdächtigen wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Einrichtung.