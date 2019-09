Drei Verletzte bei Brand in Mannheim

Mannheim (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand sind in Mannheim drei Menschen verletzt worden - darunter ein Kind. Wie die Polizei mitteilte, waren die 66 Jahre alte Mieterin, ihr achtjähriger Enkel und eine Nachbarin in der Wohnung, als das Feuer am Freitagabend ausbrach. Alle drei erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen ins Krankenhaus. Als Brandursache galt ein defekter Kühlschrank.