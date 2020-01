Mainz (dpa/lrs) - Ein Feuer in einer Bar in Mainz hat zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften geführt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten am Samstagabend Gäste eines nahen Hotels zwischenzeitlich ihre Zimmer verlassen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Sie hätten aber später wieder zurückkehren können, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Ein Mensch atmete so viel Rauch ein, dass er zur Kontrolle in ein Krankenhaus kam.

Die Ursache des Brandes in der Straße gegenüber dem Mainzer Hauptbahnhof war noch unbekannt. Dies sollen nun Brandermittler klären, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Bar brannte laut Feuerwehr komplett aus. Sie sei zu dem Zeitpunkt geschlossen gewesen, sagte der Feuerwehrsprecher. Zwischenzeitlich habe es den Verdacht gegeben, dass sich dort ein Mensch aufgehalten habe. Nach einer aufwendigen Suche habe man das aber ausschließen können. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war noch nicht bekannt.