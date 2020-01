Maintal (dpa/lhe) - Wegen eines Feuers in einem Hochhaus haben in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) rund 70 Menschen in der Nacht auf Mittwoch ihre Wohnungen verlassen müssen. Der Brand sei im Stadtteil Bischofsheim auf einem Balkon im achten Stock ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell gelöscht, so dass die Bewohner nach rund einer halben Stunde wieder in das Haus konnten. Die Brandursache sei wahrscheinlich ein technischer Defekt an einer elektrischen Leitung am Balkon gewesen. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 15 000 Euro. Verletzt wurde niemand.