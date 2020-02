Magdeburg (dpa/sa) - Nach dem Brand einer Erdgeschosswohnung in Magdeburg sind am Sonntag vier Menschen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Eine dieser Personen habe sich zudem bei einem Löschversuch verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Der Schaden des Feuers in dem fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses werde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Als die Feuerwehr am Sonntagnachmittag eintraf, habe die Erdgeschosswohnung schon komplett gebrannt - und es waren den Angaben zufolge noch mehrere Menschen im Haus.