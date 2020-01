Magdeburg (dpa/sa) - Drei Menschen haben sich beim Löschversuch eines Wohnungsbrandes leicht verletzt. Das Feuer war am Dienstag in einer Magdeburger Wohnung im Schlafzimmer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mieter hätten zuvor eine Elektroheizung eingeschaltet und die Wohnung verlassen. Wegen des Feuers habe sich in dem dreigeschossigen Wohnhaus viel Rauch ausgebreitet. "Insgesamt wurden sieben Personen, davon vier Erwachsene, zwei Kinder, ein Kleinstkind und zwei Hunde durch die Feuerwehr gerettet", teilten die Einsatzkräfte mit.