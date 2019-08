Lutherstadt Wittenberg (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Plattenbau mit Wohnungen sind in Lutherstadt Wittenberg mehrere Menschen verletzt worden. Drei Menschen kamen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. 25 weitere Menschen wurden vor Ort behandelt. Wo genau das Feuer am frühen Montagmorgen ausbrach, war zunächst unklar. Die Bewohner von drei Hauseingängen mussten ihre Wohnungen verlassen. Zwei Hauseingänge konnten wieder freigegeben werden, nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte. Der dritte Hauseingang, in dem der Brand vermutlich ausgebrochen war, blieb zunächst gesperrt.