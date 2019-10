Luhe-Wildenau (dpa/lby) - Bei einem Brand einer Scheune in Luhe-Wildenau (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ist ein Schaden von 150 000 bis 200 000 Euro entstanden. Durch das Feuer in der Nacht zum Montag sei etwa ein Drittel der Halle stark beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Rund 300 Strohballen gingen in Flammen auf, zudem wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Gebäudedach zerstört. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.