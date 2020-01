Ludwigshafen (dpa/lrs) - Vier Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zu diesem Zeitpunkt war niemand in der Wohnung. Vier Menschen aus Nachbarwohnungen klagten über Atemwegsreizungen, sie kamen in ein Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar.