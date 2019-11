Ludwigshafen (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Hospiz in Ludwigshafen ist in der Nacht zu Samstag ein Mitarbeiter bei dem Versuch verletzt worden, das Feuer zu löschen. Der Brand war in einem der Zimmer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mitarbeiter des Hospizes konnten den Brand dem Sprecher zufolge noch vor Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle sowie den Bewohner in Sicherheit bringen. Der Mann habe Rauchgas eingeatmet und sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Bewohner der Hospiz-Station blieben demnach unverletzt. Die Feuerwehr räumte den Gebäudeflügel, die Bewohner kamen laut Feuerwehrsprecher in einem anderen Teil des Hauses unter. Das Feuer habe nicht auf andere Zimmer übergegriffen, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte mussten die betroffene Station aber nach dem Löschen des Brandes maschinell belüften.

Wie es zu dem Feuer kam, steht nach Angaben eines Sprechers noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.