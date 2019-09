Limburg (dpa/lhe) - Brände in mehreren Straßen von Limburg haben die Feuerwehr in der Nacht zum Samstag in Atem gehalten. In den meisten Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Innenstadt.

Der erste Brand gegen 4.00 Uhr entstand nach Polizeiangaben vermutlich aber aufgrund einer technischen Störung. Dabei geriet der Dachstuhl eines Wohnhauses in Bahnhofsnähe in Brand. 17 Menschen konnten sich unverletzt ins Freie retten. Sie mussten in Notunterkünften untergebracht werden, da das Haus nach Abschluss der Löscharbeiten für derzeit unbewohnbar erklärt wurde.

Wenig später brannten in vier verschiedenen Straßen Mülltonnen, Altpapierbehälter und ein Auto. Ein 76 Jahre alter Anwohner wollte ein Feuer löschen und wurde dabei leicht verletzt. In einer weiteren Straße wurden zwei Altpapiercontainer vor ein Gebäude gerollt und angezündet. Der gesamte Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 200 000 Euro geschätzt.