Limburg (dpa/lhe) - Wegen eines Feuers am Dach ist eine Veranstaltung in der Stadthalle in Limburg am Donnerstagabend abgebrochen worden. Das Gebäude sei geräumt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 220 Menschen in dem Komplex seien zu keiner Zeit gefährdet gewesen. Am Dach der Halle wird nach den Angaben derzeit gearbeitet. Ob die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Feuer standen, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Der Einsatz lief bis 22 Uhr.